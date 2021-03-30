周一曼城在官網宣佈，球隊史上入球紀錄保持者阿古路將於今夏離隊，這名32歲的阿根廷射手亦在社交網站發帖，證實將會離隊的消息，並透露效力曼城長達10年感到非常自豪，在足球界是十分罕見。

阿古路表示：「當一個周期結束時，總是十分轟動。我非常滿足及自豪，一直在曼城效力長達10年之久，在現今職業球員之中不太常見。」

「這10個球季取得了重要成就，我成為了球會史上的入球王，並與所有深愛這間球會的人建立牢不可的聯繫，你們將永遠在我心中。我自2011年球會重建時來臨，在班主及很多球員努力下，我們在世界贏得了最偉大的一席之地。」

「維持這個地位將會由其他人繼承，至於我自己，我將會繼續在今季餘下時間全力以赴，贏得更多錦標和為球迷帶來歡樂。新階段的挑戰將會來臨，我已準備好以同樣的熱情和專業態度面對，我將會繼續在高水平中競爭。」

阿古路離隊消息傳出後，不少球迷都大感不捨，英國著名歌手兼曼城死忠Liam Gallagher亦發帖稱：「對於阿古路，感謝你帶給我們球會美好的時光，你絕對是傳奇，未來一切順利。」甚至曼城同市宿敵的前鋒拉舒福特，亦發帖稱阿古路是「偉大的球員」。

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