足總公佈，菁英盃決賽將如期在下月7日晚於旺角大球場上演，本已打入4強的理文拒絕足總補賽的安排，決定退賽，故將會由東方龍獅與愉園爭奪冠軍。

早前愉園因為欠交保險費而被足總紀律委員會停賽，停賽期間的菁英盃4強因而不能出戰，理文本應不戰而勝，但足總上訴委員會推翻判決，董事會亦通過理文對愉園的4強需要重賽。理文不認同足總做法，堅拒補賽，故退出菁英盃，變成愉園不戰而勝，將與東方爭冠軍。

足總主席貝鈞奇表示：「已編了賽期，理文退賽，也需要安排決賽，不能就此腰斬賽事。」他透露4強補賽本安排在本月初進行，但理文早前去信退賽。被問到理文會否因退賽受到處分，貝表示：「棄權是需要交由紀律委員會審判，但我個人認為事件中出現誤會，相信會從寬。」

愉園球員今午仍未知道球隊晉身決賽，前鋒朱偉鈞出席港台活動後表示：「我平常心面對，外面的事不由球員控制，我們最重要是保持專業，保持最好狀態爭取表現，助球隊贏波。無論是聯賽、盃賽、16強也好8強也好，都以同一心態，就是想贏波。」最近愉園風波甚多，加上他之前效力的夢想FC亦散班收場，年僅22歲的他在球壇已經歷不少波折，他表示：「球員只想踢波、贏波，總有事情控制不到，但控制到就做到最好，只要努力堅持下去，總會雨過天清。」

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