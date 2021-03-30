周一NBA常規賽巫師主場迎戰溜馬，近日化身「三雙機器」的MVP球星韋斯卜克（Russell Westbrook）又有代表作，今次更交出超誇張的三雙數據35分、21籃板和14助攻，帶領缺少比爾（Bradley Beal）的巫師最後以132:124擊敗溜馬，以勝利結束整場拉鋸戰，更為球隊帶來三連勝。

韋少今場缺少臀部受傷的拍檔兼今季場均得分榜首比爾，球隊失去一大火力後，全場都與溜馬爭持不下，即使巫師有韋少領軍命中率高達55.6%，他們今場最大的領先幅度亦只得10分。打至第四節剩2分30秒，巫師僅領先溜馬121:118，不過表現大勇的韋少接連射入兩記關鍵三分，把比分一下子拉開到8分差距，最後帶走勝利。

韋少今場數據相當全面更十分誇張，除全場轟入35分外，更錄得個人今季新高的21次助攻，另摘下14個籃板，交出聯盟今季最多的16次三雙。他今季加盟巫師後只用38場常規賽就錄得16次三雙（舊紀錄為283場15次三雙），打破隊史紀錄，更是NBA首人拿下35分20助攻三雙，亦是聯盟史上第三位單場至少獲35分和21助攻的球員。

韋少的舊火箭拍檔夏登（James Harden）同日亦有38分三雙的誇張表現，網隊這天主場迎戰西岸榜尾的木狼，夏登有隊友K艾榮（Kyrie Irving）因家庭原因休戰三場後復出。艾榮上半場入局相當快，首兩節已交出19分，夏登下半場更狂入26分，當中有13分來自第四節。網隊雖然全場有領先優勢，但最後關頭被木狼追近分數，夏登就挺身而出帶領球隊奪勝，他個人亦交出今季第12次三雙，追平網隊單季只需32場就有12次三雙的紀錄。網隊近21戰贏了18場，要知道最強球星杜蘭特（Kevin Durant）尚未復出，新兵艾迪列治（LaMarcus Aldridge）亦未上陣。

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