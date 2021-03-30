全港網上精英跳繩比賽結束，兩屆跳繩世界賽冠軍何柱霆奪三金一銀，將代表香港於七月出戰世界跳繩錦標賽。

受疫情所限，全港精英跳繩比賽改以網上形式舉行，運動員自行拍攝影片參賽，最終何柱霆贏得男子30 秒速度跳、三分鐘耐力跳冠軍及個人花式賽亞軍，更以此成績摘下個人總成績冠軍，將於七月代表港隊參加世錦賽。是次比賽採自行拍片形式，何柱霆指與慣常即場比拼的模式分別很大，「這樣的形式會撇除了運動員的臨場發揮以及心理壓力的影響，因為有重拍的機會，所以對自己來說是全新的體驗，希望對於七月的世界賽會有幫助。」今屆世錦賽由國際跳繩聯合會主辦，賽事原訂去年上演，惟因武漢肺炎延至今年，由於全球疫情尚未受控，比賽同樣於網上舉行，除個人賽外，何柱霆同樣會於五月參加全港團體賽精英賽，爭取出戰世界賽團體賽的資格。

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