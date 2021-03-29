【綜合日本外電】東京奧組委（JOC）本月宣佈今年奧運舉行期間，將不會接受海外觀眾入境到日本現場觀賽，當局雖接受海外觀眾就預購的門票申請退款，不過由於部份觀眾從中介公司購入門票，當中的差額則不會獲地區奧委會（NOC）退還，變相白白蒙受損失。

隨着今屆奧運決定不接待外國人入境觀戰，海外觀眾被迫退票。今次的退票風波源於NOC將今屆奧運門票授權讓多個「官方指定分銷商」轉售，並容許分銷商向購票人士收取高達20%的手續費。不過分銷商為持票人士進行退票手續時，只會退還門票的原本售價，而相關手續費則不會退還。JOC首席執行官武藤敏郎上周在記者會上透露，日本境外人士所持有的東京奧運門票多達60萬張，而殘奧會門票亦有30萬張。

其中美國分銷商之一的CoSport早前就向已購票人士發出通知，表示退票款項將不會包括任何手續費、匯率差價和郵寄費用。此外，持票人士最快亦要等到今年第三季，即東奧結束後，才會陸續收到退款。除了門票之外，不少購票人士亦同時在分銷商購買了奧運舉行期間的機票和酒店住宿安排，不過東京奧組委早前表明，當局並不會承擔門票以外的一切費用，據悉有部份美國民眾已經計劃發起集體訴訟。