周二世盃外E組賽事，世界排名第一的比利時在上輪分組賽意外失分，今場回到主場迎戰白羅斯，有主力回歸可被看好能重上勝軌，比利時「讓球主客和」[-3]照撐「主勝」。

受疫情影響，3月份開打的歐洲區世盃外，賽會安排在1星期內各組進行3輪賽事，對於一眾國腳而言無疑是體能大挑戰。被視為今夏歐國盃，甚至明年世盃決賽周的爭標熱門之一，比利時在上周三E組首戰旗開得勝，迎戰威爾斯先失守下仍能以3:1反勝對手，到上仗作客捷克，比利時因德國防疫條例缺少了杜根夏薩特以及梅尼亞兩名德甲球員，最終又被對手先開紀錄下，僅靠「魔獸」盧卡古建功以1:1逼和對手。

杜根夏薩特梅尼亞回歸

比國主帥馬天尼斯承認，球隊上仗表現在水準之下，但仍盛讚球員在落後下馬上能作出回應，並在扳平之後重新主導比賽。 馬天尼斯亦承認在頻密賽程下，預計會在今場作出部份人腳調動，預計上仗缺陣的杜根夏薩特與梅尼亞將回歸正選陣容，有助加強球隊側擊力。

主場出擊至少入兩粒

今場料缺少受傷的梅頓斯，比利時火力依然強勁，除了有傳送一流的奇雲迪布尼，以及連續兩場入波、國家隊首席射手盧卡古之外，還有賓迪基、巴舒亞伊以及李安度杜沙特幾名英超射手，面對白羅斯依然夠殺，效力法甲雷恩的18歲小將謝利美杜古，亦是馬帥重點考察對象。白羅斯首輪輪空，上周六進行首場世盃外即取得大勝，在主場4:2擊敗愛沙尼亞；不過考慮到後者首戰以2:6慘負予捷克，白羅斯在上仗也曾兩度落後，要對手少踢1人下才攻入2球取勝，這場勝仗並非十分有說服力。白羅斯自前阿仙奴中場希比退役後星味更不足，目前陣容以在本土聯賽效力的球員為主，加上少量俄超兵，人腳實力一般。

比利時與白羅斯過往從未曾在國際賽事碰頭，前者人腳實力無疑遠勝對手，加上今場於地頭出擊兼有主力回歸，可望全取三分。比利時近6戰5勝，當中4場主場比賽皆至少攻入對手2球，就算稍作輪換，世界一哥依然力足大勝。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！