香港電台由下月10日起，逢周六下午5時至6時將播出新節目《香港足球名人堂》，由資深傳媒人賴汝正及侯偉新任主持，內客環繞本地足球過往的輝煌事迹。

賴汝正表示，香港足球過往有一段輝煌歷史，但似乎被人遺忘，「香港以往以亞洲足球王國，但隔了一段時間，大家都忘了記一些事情。為香港足球的人值得嘉許，所以就構思這個節目，亦希望挑起大家支持香港足球發展。」球壇中人懷緬過去的美好，是否現今香港足球遠遠比不上往時？賴汝正說：「香港足球是否很差？我會從兩個方面去看，港超聯入場人數不太理想，要想辦法改善。不過，民間足球很蓬勃，訂場也不容易，香港人對足球的熱情沒有減退過。」

《香港足球名人堂》已完成部份集數的錄音，嘉賓包括今日有出席啟動禮的張子岱及黃文偉，賴汝正說：「嘉賓主力會找一些大家認識的名將，這班名將都豹隱了一段時間，名將之外，也會訪問一些幕後功臣。張子岱和黃文偉已完成錄音，有一些目標嘉賓年紀相當大，安排方面要特別處理，故希望真正做到訪問才公佈。」

這個節目除了足總外，亦得到香港足球史學會協助，賴汝正認為得到兩會幫助，加上球員親自講述，這節目可講述最真實的香港足球歷史。另一主持侯偉新表示：「這是一個口述歷史節目，這麼珍貴的口述足球歷史，想由他們口中，親身講出有血有淚的故事，希望對年青人會有點啟發。」

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