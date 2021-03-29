荷蘭U21要力爭出線，在周二 的U21歐國盃A組最後一場分組賽鬥東道主匈牙利U21時，「小橙」一定會全力爭勝。適逢匈牙利已告出局，而且荷蘭鬥東歐球隊的往績亦不俗，就算荷蘭今役未能「夫添」，都可以直取「讓球主客和」[-1] 的「客勝」，另外亦不妨兼顧「半場大細」[1.5 球]的「大」。

荷蘭目前在A組兩戰全部和波，以2分排第3位，落後榜首德國與次席的羅馬尼亞兩分，為了奪得小組前兩名出線，小橙今役除了要全力爭勝之外，亦要盡量爭取入球，以防出現三隊同分時，在對賽成績一樣下要計得失球差決定出線權。人腳方面，荷蘭有翼鋒路亞蘭治上仗勇戰傷膝，今役上陣成疑，而隊長兼中場的古普美拿斯亦因累積了兩面黃牌而被罰停賽，幸好射手保亞杜料會復任正選，配全主力如前鋒祖斯甸古華特及中場丹尼迪域等，小橙實力仍然強勁。

畢竟，荷蘭近仗與東歐球隊較量成績不俗，近4次交手共獲3勝1和，當中3場勝仗全部淨勝對手超過2球，而且四場全部半場已經開「大」，因此，今役荷蘭「客勝」及「半大」都同樣可捧。

匈牙利雖然是今屆賽事主辦國之一，但實力明顯較次，在分組賽兩場全敗，目前已肯定出局。雖然匈牙利全隊希望在最後一場大踢好波，以向球迷交代，不過他們在上場鬥羅馬尼亞U21時先勝後敗，對士氣打擊不少；另外，他們今役又有前鋒施蘇基及中場基斯要坐波監，就算中場桑卡把握力不俗， 仍難看好。

荷蘭U21近年鬥東歐球隊多「半大」

24/03/2021 歐國盃 中和羅馬尼亞1:1（半場1:1）

14/11/2020 歐國外 主勝白羅斯5:0（半場2:0）

04/09/2020 歐國外 客勝白羅斯7:0（半場3:0）

16/10/2018 歐國外 主勝烏克蘭3:0（半場2:0）

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德國U21遇羅馬尼亞例「大」

德國U21及羅馬尼亞U21為爭A組榜首，在周二最後一場U21歐國盃分組賽不會放軟手腳。由於兩隊戰意十足，而且對賽往績亦入球多，今役宜取「入球大細」[2.5/3球]的「大」。

德國與羅馬尼亞在A組同得四分，前者以較佳得失球差排首位，德國近3次與羅馬尼亞交手共獲2勝1和，而且總入球全部在四球或以上， 加上羅馬尼亞入球能力不俗，值得再追「大」。

B組則四隊仍有機會出線，其中以4分居首的西班牙U21在周二鬥以2分居次的捷克U21時，可以繼續吼小狂牛「半和」。小狂牛慢熱成性，已連續八場開「半和」，今場鬥捷克再信「半和」。同樣得2分的意大利U21則會與以1分包尾的東道主斯洛文尼亞U21交手，意大利在近3屆（包括今屆）決賽周的9場賽事有7場開「雙」， 今役就取「雙」。

德國U21鬥羅馬尼亞U21多入球

28/06/2019 歐國盃 4:2（半場1:2）

10/09/2014 歐國外 8:0（半場4:0）

20/11/2013 歐國外 2:2（半場1:1）

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