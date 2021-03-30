周二德甲班霸拜仁慕尼黑宣佈，在上周世盃外代表波蘭膝傷退下火線的前鋒羅拔利雲度夫斯基，經球會詳細檢查後，證實這位32歲前鋒需要養傷4星期左右，這意味他將會缺陣球隊4月在歐聯8強對巴黎聖日耳門兩合回的賽事。

早前波蘭足總表示，利雲度夫斯基因為膝傷，將不會出戰周三作客對英格蘭的世盃外賽事，並已離隊回到球會拜仁慕尼黑接受治療，當時他們更預計羅拔仔只需要5至10天就能康復，但實際情況並非如此，球會預計此子將會缺陣1個月。

這對於拜仁而言絕對是一個沉重的打擊，事關拜仁在接下來的4月可謂硬仗連場，四月初先要作客RB萊比錫上演德甲榜首大戰，其後更要在歐聯鬥PSG。利雲度夫斯基在受傷前已經累積35個聯賽入球，與「轟炸機」武勒1季40球的紀錄只差5球；他更已經連續10場球會及國家隊賽事中有入球，狀態火熱，可惜如今因膝傷需要休戰。

拜仁4月賽程

03/04 德甲 RB萊比錫vs拜仁慕尼黑

07/04 歐聯 拜仁慕尼黑vs巴黎聖日耳門

10/04 德甲 拜仁慕尼黑vs 柏林聯

14/04 歐聯 巴黎聖日耳門vs拜仁慕尼黑

17/04 德甲 禾夫斯堡vs拜仁慕尼黑

21/04 德甲 拜仁慕尼黑vs利華古遜

24/04 德甲 緬恩斯vs拜仁慕尼黑

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