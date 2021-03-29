英格蘭周日以2:0擊敗阿爾巴尼亞，「三獅軍」隊長哈利卡尼上半場接應勞基梳爾的傳中頂入網為球隊先開紀錄，結束497日國際賽入球荒。卡尼對上一次代表英格蘭入球，已是2019年11月，當時他在歐國盃外圍賽面對科索沃，助三獅作客以4:0擊敗對手。

近期一直有傳出這位熱刺前鋒的轉會消息，卡尼此前就表示在歐國盃結束前都不會討論自己的去向，似乎亦暗示自己有離隊的可能性。曾經效力過熱刺一段長時間的格拉斯哥流浪前鋒迪科爾，近日在受訪時就表示，假如卡尼希望在職業生涯中贏得冠軍的話，就必須離開熱刺。

現年27歲的卡尼已經為熱刺上陣過327場比賽，並且攻入215球，可惜至今仍然未為熱刺捧起過任何獎盃。假如今季熱刺無法闖入前四獲得來屆歐聯資格的話，卡尼離隊的機會將會大增。迪科爾就表示自己很後悔未有及早加盟好像格流這樣的大球會，同時認為卡尼需要及早離隊：「如果你幾年前問我這個問題（卡尼離隊），我會說他應該留在熱刺，為球會作出的貢獻，他就是一個傳奇。不過自從我加盟格流後，我看到了為豪門效力的心態，你會明白為這種球會比賽以及爭取贏下每場賽事的重要性。」

迪科爾續指：「你必須要贏得冠軍，否則就等於你的表現不夠好，當你捧起冠軍時就會有一種很好的感覺，我真的很想在職業生涯的早期就享受到這種感覺。如果卡尼想贏冠軍的話，他就要離開。不過我覺得他要離開並不容易，他可能希望成為球會隊史上的頭號射手，但如果他真的渴望贏到獎牌的話，就要離開熱刺。」

文：尊嘉