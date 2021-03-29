【巴林站】新一季F1於巴林揭開戰幔，從練習賽到排位賽紅牛表現都在七連霸的平治之上，被看好在來年大改革前終止平治的壟斷。結果周日正賽，兩支車隊的頭號車手咸姆頓及韋特本鬥得燦爛，韋特本更曾一度爬過「黑帝」升上第一，可惜因超車時犯規被迫「讓位」斷送冠軍。雖然咸姆頓最終險勝贏得冠軍，但平治預料將遭受紅牛前所未有的威脅，今季精采可期。

原本將於今季開始的F1大改革因疫情延後一年，車隊則在平衡今季成績，以及研發下季戰車的情況下開始今季賽事。得益於本田引擎的提升，紅牛今季戰車RB16B在測試賽速度已在平治的W12之上，這由韋特本搶得頭位便可見。因隊友佩雷斯在暖胎圈出現戰車故障，被迫於維修站起步，令頭位出戰的韋特本一人要對付平治雙子。平治兩位車手選用不同戰術，咸姆頓早韋特本一步入維修站換胎；保達斯則跟足韋特本，只可惜因保達斯換胎時出現失誤浪費太多時間，令夾擊戰術無功而還。

「近期最艱辛的比賽」

戰至第40圈，跌落次席的韋特本換上較硬白邊輪胎仍落後咸姆頓多達八秒，但因輪胎優勢在戰至53圈收窄雙方距離在1秒內，更一度成功爬過對方。可惜因超車時韋特本戰車完全離開賽道犯規，車隊應賽會要求，將頭位讓回予咸姆頓。此後雙方距離雖然仍在一秒內，但韋特本未能再超車，以慢0.7秒飲恨痛失冠軍。

賽後「讓位」成為比賽的談論焦點，韋特本在無線電質問車隊：「為甚麼不讓我領先？我可以輕鬆拉開5秒距離（犯規或被罰5秒），我寧願這樣輸掉也不願讓出冠軍！」這位23歲車手受訪時就表示，輪胎狀況在讓位後已不如早前，所以未能再爬頭，對戰果感到遺憾。險勝的咸姆頓就表示韋特本尾段給予他極大壓力，「最後我要一邊保持輪胎，一邊要保持速度實在困難，這是我近期最艱辛的比賽。若非韋特本犯錯的話，我極大機會落敗。」

紅牛飛躍 攔路虎激增

雖然只是今季首戰，但相比過去幾季只要平治領先就幾乎穩贏的悶局，今季受益於紅牛的進步令F1再現具競爭的畫面已令車迷感恩惠。再者，今季不論麥拿侖、法拉利，以及艾法托利都有所提升，即使未能與平治爭一日之長短，但充當攔路虎仍綽綽有餘。平治在「火星」的好日子似乎已經告終，要回到地面再鬥過。

綜合巴林外電