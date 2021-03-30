正在出戰非國外的埃及射手穆罕默德沙拿，周一梅開二度協助國家隊4:0大破科摩羅，完成國際賽後沙拿將會在下月中，代表利物浦在歐聯八強，遇上18年決賽對手皇家馬德里，該場決賽沙拿早於上半場31分鐘，就被皇馬隊長沙治奧拉莫斯以「摔角式」茅招令沙拿膊頭受傷退下火線，最終紅軍輸1:3。近日沙拿接受《馬卡報》訪問時坦言，該場決賽已成過去式，他已經沒有再想。

對於抽中皇馬，沙拿首先表示沒有在意：「我沒有任何偏好，這是八強賽事，對我來說抽中那支球隊也沒有關係，因為進入八強都是一流的球隊。」

對於會否想為皇馬及拉莫斯復仇，沙拿則稱：「現在發生的事情不會改變當年的賽事，那已經過去。（笑）該場賽事已經過去，所以我沒有再想，我只為球隊著想，每個人都專注於自己的球隊，每個人都想贏，就是這樣。」

「自從18年決賽後，我們贏得了英超及歐聯冠軍，這是很大的改變。皇馬雖然失去了一些偉大球隊如基斯坦奴朗拿度，但同時他們簽入夏薩特，雖然他不幸受傷，但依然是一支很難對付的球隊。」

「施丹是一名偉大的教練，他贏了三次歐聯冠軍，他做了非常出色的工作，他離開球隊後回來再贏得錦標，他亦是我小時候其中一名偶像，成為了教練仍一樣偉大。」

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