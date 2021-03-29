【綜合美國外電】力爭衞冕的湖人羅致籃板王杜蒙特（Andre Drummond）一事終於落實，周日宣佈這名四屆籃板王與騎士完成解約程序後，便會正式以自由身加入「紫金軍團」。

湖人周日發表聲明宣佈杜蒙特將加盟的消息，總經理比連加（Bob Pelinka）對於這名27歲中鋒的加盟感到興奮：「杜蒙特不論攻或守亦可以帶給我們力量及技術，慶幸在衞冕路上有如此具級數的球星加盟。」

湖人在同日亦有常規賽進行，主場迎戰魔術雖續有兩大主將勒邦占士（LeBron James、LBJ）與安東尼戴維斯（Anthony Davis、 AD）倦勤，但靠古斯馬（Kyle Kuzma）等共三名球員取得「雙雙」下，以96:93險勝魔術拿下2連勝。湖人教練禾高（Frank Vogel）賽後亦對增兵計劃感到興奮：「杜蒙特是現時聯盟最佳中鋒之一，更是出色的防守專家。他有能力在進攻上主宰比賽，對手要應付他的同時，還要想辦法阻擋LBJ與AD，這會是己隊的優勢。」

27歲的杜蒙特先後4次成為聯盟的籃板王，去季更完成籃板王三連霸的偉業。今季6呎10吋的「鼓佬」為騎士上陣25場，交出場均17.5分及13.5籃板的數據。自2月中杜蒙特與騎士達共識買斷合約後，這位中鋒就未有再為騎士上陣過。