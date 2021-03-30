波蘭拳手耶德積絲姬去年慘吃中國MMA女王張偉麗一記「面目全非腳」後，整個頭顱嚴重變形。相隔一年後恐怖的情況再度發生，今次受害者是德國美女拳手「小辣椒」查恩妮漢臣（Cheyenne Hanson），她日前在BDB德國拳擊錦標賽被烏克蘭拳手薩伊維娃（Alina Zaitseva）打至面部變形，眼窩更嚴重瘀黑，裁判要提早終止賽事。

上年三月舉行的UFC248賽事，耶德積絲姬被女子草量級MMA世界冠軍張偉麗打至面目全非，其頭部嚴重腫起要送院治療，隨後更要接受整形外科手術。今次查恩妮漢臣同樣面部受重創，23歲的小辣椒在比賽其間頭部已數次遭到薩伊維娃重轟，浴血其間她的頭部再跟對手的頭部對撼，由於衝力太大，其左臉眼部位置馬上腫起一個巨瘤，右眼位置也有一條長升血痕。

鑑於傷勢嚴重，拳證必須馬上終止比賽，但因她在9回合中成功6次擊倒對手，最終被裁定獲得勝利，拿下其個人的第8場勝仗。規則列明若賽事需提早結束，勝負將按現有分數定出。小辣椒賽後在個人ig貼出「before and after」照片對比，可見她面部腫起及變形情況相當嚴重，其眼窩更呈瘀黑，拳迷都心痛這位美手被打至豬頭，紛紛留言說：「嘩，祝你早日康復」、「我的天啊」。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！