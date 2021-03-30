英超曼聯球星保羅普巴一輛價值30萬英鎊（約320萬港元）的勞斯萊斯名車，去年被警方扣押，其間每日要支付200鎊的保管費費用，但這位法國中場最後竟等了270天，足足是9個月時間，才把他的名車「贖回」，最後被罰款5,500鎊（約5.8萬港元）。

據英國《太陽報》指，28歲的普巴去年6月在曼徹斯特機場附近被英國警方截查，因為車上掛着一個在摩洛哥註冊的車牌，其座駕最後被警方拖走及扣押，拖車費已需要150鎊。他還被扣除3分兼罰款220鎊，12月再需向地方法院支付85磅罰款。不過這對周薪值26萬鎊的保巴來說又何足掛齒，即使每日要再向警方支付200鎊保管費，普巴最後仍等了270天，本月初才向警員認領及贖回車輛。

普巴的勞斯萊斯現時停泊在其倫敦柴郡的住所門外，車上仍掛着摩洛哥註冊車牌。據指他這款勞斯萊斯是限量版，價值30萬英鎊，但現時就變為一輛鋪滿塵，看上去像很古舊的舊車，據指他是因為需時處理相關文件，因此等足多日才取回座駕。

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