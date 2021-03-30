勇士於周一NBA常規賽主場迎戰公牛，有明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）因傷休戰五場復出，他今場射入6個3分球，共拿下32分、5籃板和6助攻，帶領勇士以116:102擊敗公牛，終止四連敗。

咖喱仔兩周前因尾骶骨受傷休戰，據報勇士本計劃讓他多休戰數場，但球隊戰績不濟需要他復出救駕。結果他未有久疏戰陣，上半場就12投6中射入18分，不過公牛亦有新兵禾斯域（Nikola Vucevic）表現突出，勇士半場只領先65:60。令人擔心的是，咖喱仔首節落地時再次撞傷背部，第二節大部分時間要在板凳席為背傷敷冰。幸好他下半場繼續表現大勇，傷勢似乎無大礙，他個人再射入14分，加上域堅斯（Andrew Wiggins）和祖蒙特格連（Draymond Green）等正選全部得分上雙，勇士下半場成功拉開比數，最後贏116:102，避免要吞下今季最差的五連敗。咖喱仔上陣30分鐘24投11中，三分球14中6，獲得32分、5籃板和6助攻，拿下其今季第18次30分+。

同日常規賽快艇主場鬥公鹿，這支西岸三哥球隊今場狂入19個三分，距離他們今季單場最多三分入球只欠一個，當中有接近一半的8球來自第四節。球星保羅佐治（Paul George）今場因傷缺陣，上半場有12分的尼納特，第四節進攻啞火5投1中得3分，但有頂替PG的簡拿特（Luke Kennard）攻入今季新高21分，加上列治積遜（Reggie Jackson）亦表現不錯交出20分，公鹿即使有「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）拿下32分，快艇仍大勝129:105，豪取6連勝，再贏一場就有望超越太陽升上西岸第2。

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