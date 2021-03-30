英超球會紐卡素今季戰績低迷，國際賽前夕更在護級大戰中，作客0:3不敵白禮頓，距敵降班區只餘兩分差距，領隊布魯士成英超下任被炒領隊熱門。雖然當地一份報章的民意調查顯示，高達95%的紐卡素球迷希望布魯士離開，但英媒指布魯士仍決心不會辭職。

據英媒報稱，現年60歲的布魯士周一曾與球會高層會面，然而布魯士堅決不會辭職下，球會方面仍不希望與布魯士分道揚鑣。雖然近18場英超只曾2勝，但接近布魯士的消息人士堅決否認，布魯士堅持留下來，只是為了被解僱時才獲得的400萬鎊賠償金。

當地一份報章訪問了1.4萬名紐卡素支持者，發現多達95%的紐卡素球迷希望布魯士離開之餘，更高達92%的喜鵲球迷，認為紐卡素在布魯士持續帶領下將會降班，只有53%球迷認為班主艾殊利才是罪魁禍首。

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