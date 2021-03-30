近年因歐洲多家富豪球會希望歐聯改革爭取更高收益，並以推動「歐洲超級聯賽」作威脅，歐洲足協（UEFA）為應對一眾球會的改革聲浪，據BBC等傳媒報道周二已經推出2024年歐聯大改革計劃。計劃中提議將現時主賽圈參賽球隊由32支增至36支，另外分組賽將會取消，第一階段改成混合抽籤每支球隊各打10場比賽然後晉級再打淘汰賽。

BBC的報道指出，UEFA的改革計劃已經經過2年時間的商討，主場改變為取消現時第一階段踢分組賽的賽制，改成所謂「瑞士賽制」，36支入圍球隊每隊將抽出10個對手，打5主5客的比賽。10場比賽過後積分最高的8支球隊直接晉身16強，另外8個席位則由9至24位球隊以附加賽爭奪，即每支球隊初賽的比賽由6場急增至起碼10場，亦令要打英聯盃及英足盃兩個本土盃賽的英格蘭球隊更為艱辛，同時亦不會再有球隊降格踢歐霸盃。

另外，主賽圈參賽球隊將由32隊增至36隊，至於額外4個席位如何分配現時仍未有定案。但據指有可能是給予當季未能取得歐聯席位，但在歐洲足協係數最高的球隊所獲得。以現時排名為例，由英超排第7的利物浦未能直得來季歐聯入場券，但因其在歐洲足協系數排名第9，所以將可因而獲得歐聯席位。不過此提議就惹來部份國家不滿，認為席位最終又落在主流聯賽的豪門手上，令歐聯變成「封閉的派對」。原定計本來將於周三通過，但現時將延至下月19日再作決議。

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