比利時前鋒盧卡古2場分組賽每場入1球，有傳英超車路士對這位舊將甚有興趣，有意邀他回巢。其效力的意甲國際米蘭也願意放人，惟先決條件是該隊今夏能從英超曼城免費簽下阿根廷前鋒阿古路。

英國傳媒報道，車路士今夏或有意重新簽入盧卡古，特別是如果藍戰士今夏無法購得挪威超新星艾寧夏蘭特，便會將目標放到盧卡古身上。消息指效力德甲多蒙特的夏蘭特成為了車路士領隊杜曹今夏主要目標，但「蜜蜂兵團」要求1.54億鎊（約16.5億港元）轉會費實在太高。

盧卡古曾在2011年以18歲之齡加盟車路士，但當時過於年輕，2季只為車路士上陣過10 場，之後被外借西布朗和愛華頓，最終在2014年被時任車路士領隊摩連奴賣斷予愛華頓，後來盧卡古入球能力大爆發，效力愛華頓期間攻入87球，2017年轉投曼聯後亦攻入42球。

現年27歲的盧卡古，2019年轉戰意甲國際米蘭後成為球隊不可或缺的主力，今季為國際上陣26場意甲攻入19球，帶領球隊佔據意甲榜首，極有機會贏得冠軍。由於擁有國際米蘭的蘇寧集團財困，據報只要能成功簽下免轉會費的阿古路或曼聯前鋒卡雲尼，國際就會放人。

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