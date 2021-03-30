本地長跑好手楊錦鴻周二（30號）不敵肺癌病魔離世，終年51歲。

人稱「金毛」的楊錦鴻本體重達200磅，後來接觸長跑減肥，在八年內成功世界六大馬拉松，更在2017年完成六大「Sub-3」（三小時內）的目標，成為全港第二個完成此舉的跑手。2019年底他確診患上第三期肺癌，及後接受治療，病情一度好轉。可惜最近病情轉差，三日前他更在社交媒體稱癌細胞已令心臟開始衰竭，引述醫生指其情況已達不能逆轉狀態，「隨時會離開」。日本跑手川內優輝、藝人張繼聰，以及跑界朋友紛紛為他打氣送上祝福，金毛亦有發帖更新情況。直至今午，楊錦鴻妻子Mandy宣佈丈夫死訊，「金毛已經喺下午陽光普照嘅時間由主接上去天國，繼續跑佢嘅馬拉松，非常感謝大家一路以嚟俾佢嘅支持及鼓勵，希望大家都唔好為佢太傷心，佢會記得大家嘅。」

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