NBA四屆「籃板王」杜蒙特（Andre Drummond）周日正式加盟湖人，這位由騎士來投的中鋒周一隨紫金兵團出席首課操練，賽後並首以湖人球員身份受訪，他表示自己來洛杉磯只有一件事情要做，就是為球隊贏球，更豪言當勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）傷癒歸隊後，球隊防守會很瘋狂。

杜蒙特自二月中旬與騎士達成共職未來將買斷合約後，他就再無踏上NBA賽場，周一是他相隔一個多月再進行正式操練，湖人官方Twitter貼出多張他操練的相片。杜蒙特亦透露自己其間瘦了約10磅，本周即將迎來湖人地標戰，他指已做好上陣的準備，更揚言當占士和AD兩位球星回歸後，球隊的防守將會很瘋狂，他在練波後受訪說：「當他們歸隊後，我認為我們的防守將會非常瘋狂，我十分期待。距離我上場比賽已有超過一個月加上十天，你能想像我對即將上場有多飢渴和興奮，我這一個月都操練得很好，我今日已經可以上陣。」

湖人周二將再有一課操練，周三常規賽便會在主場迎戰公鹿，杜蒙特指自己將與湖人相討他會否在該戰上陣，並要等待其球衣號碼轉為2號。他續指，自己來要為球隊贏球：「我不是來奪取其他人的光芒，我只是想盡力為球隊拿到更多勝仗。我的防守將幫助到球隊很多，我敏捷的腳步和靈活的手部，我能彌補1至5號位的空缺。我來到後，AD能升上4號位，打他真正擅長的位置，不需要做中鋒的苦力工作，會由我來做5號位。」

另外，據報公能將會簽下自由身控衞泰亞古（Jeff Teague），他今季為塞爾特人上陣34場，早前被交易到魔術後被裁掉，他場均獲得6.9分、1.7籃板和2.1助攻。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！