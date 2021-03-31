內地因多個國際品牌拒絕使用新疆血棉花而發起義和團式抵制，運動品牌巨擘Nike和Adidas就成為被針對的企業，代言Adidas十年的歌手陳奕迅為「愛國」跟品牌割席，中國籃球員周琦亦急忙表忠，捨棄Nike改穿李寧服裝。但在籃球界有老大級別的「易帝」易建聯，日前就被發現和中國退役名將王仕鵬一同出席Nike活動，更在一夥Nike籃球上簽名，被指「在打中國籃球的臉」，亦有小粉紅表示很失望。

Nike是中國男籃、女籃及國家多個運動項目的贊助商，該牌旗下亦有不少知名中國運動員簽約，如周琦、郭艾倫和易建聯。效力CBA球隊新疆廣匯的周琦在新彊棉風波爆發後，已率先在微博表態並轉發「我支持新疆棉花」的海報，有網民留言呼周琦「脫了你的Nike吧」，他亦回覆「嗯，堅定支持大美新疆」。上周末他在迎戰青島的賽事上，更已改着李寧牌服裝。而郭艾倫和易建聯則一直未有表態，據指郭艾倫是受傷緣故「神隱」，未有出席公開活動，故能避過傳媒的追訪；但日前有內地網民傳出易建聯和王仕鵬一起出席在東莞石龍舉行的Nike活動，更指易帝在Nike標語的籃球上簽名。

內媒重提CBA於2016年起嚴格執行運動贊助商的條例，要求所有球員必須穿著CBA運動贊助品牌李寧牌的籃球鞋和服裝，否則將會被罰款和禁賽。當時剛從NBA回流的易建聯，在賽事中途把李寧球鞋脫在場上，據指因傷患問題要求換回自己的Nike籃球鞋，惟被賽會拒絕，他就返回更衣室未有上陣。今次易建聯被指和同為老大級人馬的王仕鵬一同現身Nike活動，內地認為這「無疑打了很多體育界人士的臉」，更有小粉紅形容對他倆很失望：「連避避風頭的意思都沒有嗎？」、「讓愛國球迷寒心！」、「不只阿聯，整個體育圈都沒幾個發聲抵制NIKE的。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！