英超名哨甸恩過往曾吹罰過多次具爭議性的判決，英國默西塞德郡上月初更透露接到他及其家人收到死亡恐嚇的報案，要求他不要再執法英超賽事。不過據英國《每日郵報》周二報道指，甸恩來季將會繼續擔任英超球證一職，至52歲的年紀仍不言退。

據The Athletic消息指，甸恩預期會在21/22英超球季繼續執法，屆時新球季開鑼球迷很大可能已重新入場。他於上月和家人收到死亡恐嚇後，已暫時停止執法工作過一周。甸恩的執法曾多次引起外界爭議，好像上月初曼聯以9:0擊敗修咸頓以及富咸0:0賽和韋斯咸的英超賽事，他就先後將修咸頓後衞碧拿歷克及韋斯咸中場湯馬士蘇錫克驅逐離場，最終英足總卻推翻了甸恩兩張紅牌的判決，令人質疑這位英超名哨的執法水平。

不久後默西塞德郡警方就表示甸恩及其家人收到死亡恐嚇，有人要求他不要再執法英超賽事，加上有VAR的出現，令現今賽事更具爭議性。甸恩今季已在英超執法第21個球季，名哨Phil Dowd和Mark Halsey早年都因類似事件，在50出頭便宣佈退休，但甸恩沒有效法他們的意思。

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