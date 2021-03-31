炙手可熱的香港泳將何詩蓓（Siobhan Haughey）近日再與泳衣品牌合作，今日（周三）推出兩款親自設計的泳衣，東京奧運將至，此系列以象徵金牌的金色貫穿，一款印上Siobhan主項的自由泳剪影，另一款則以象徵日本的櫻花為重點，別具意義。

16項香港紀錄保持者何詩蓓繼上季推出以藍白色為主的個人設計泳衣後，今季再與泳衣品牌合作，設計新款泳衣，此系列以金色貫穿，代表運動員竭盡全力奪取金牌的目標，其中一款泳衣印上Siobhan主項自由泳的剪影，配合五大洲的五色修身斜紋扇形圖案，再加上金色肩帶，如獎牌掛在運動員身上。Siobhan希望可以將多年習泳的努力成果及經驗，於奧運舞台展現最佳狀態，成為香港運動員的驕傲，亦希望自己勇於接受挑戰及突破自己的精神，就如泳衣上的剪影，將正能量傳遞給更多香港人。

另一款泳衣則以日本文化象徵的櫻花作為設計重點，泳衣上的20朵櫻花寓意她首次設計泳衣的年份，櫻花開花預示春天來臨，有如運動員滿懷希望踏上奧運盛會，Siobhan將期待已久的心情融入和風設計感覺，並保留金色肩帶，貫切系列風格。

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