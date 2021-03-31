講起現今歐洲球壇新世代中鋒，效力多蒙特嘅艾寧夏蘭特一定榜上有名。雖然呢位挪威國腳呢個國際賽期三場都冇波入，不過講射術，呢位20歲前鋒一樣冇得挑剔。好似挪威國家隊Twitter日前轉載一條夏蘭特賽前練波片，見到佢同教練輕鬆練下「窩利」，射門又急又勁仲直飛死角入網，搞到門將得個望字。見到咁嘅射術，就知點解夏蘭特引到皇馬、曼城、車路士等大球會爭住搵佢加盟啦。

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