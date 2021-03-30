周日梅開二度協助波蘭在世盃外大勝安道爾3:0的羅拔利雲度夫斯基，因為右膝受傷，肯定無緣周三對英格蘭的大戰上陣，預料米利克與比亞迪克將會擔正攻堅。不過，這兩位曾被譽為「新利雲」的鋒將今季表現均未如理想，勢必令波蘭進攻火力大打折扣。

波蘭在頭兩輪世盃外均排出雙箭頭應戰，羅拔利雲度夫斯基在這兩仗的前鋒拍檔分別是米利克與比亞迪克。由於羅拔仔養傷肯定錯過周三作客溫布萊球場對英格蘭的大戰，上場墮後擔任進攻中場的米利克，將大有機會再被推上前線，與比亞迪克合作攻堅。

身為利雲接班人之一，米利克近年發展並未見一帆風順，被拿玻里雪藏了半季後，今年1月終被外借到馬賽，至今在法甲上陣7仗攻入3球，近期盛傳季後可能再次離隊，他歷來58次代表波蘭上陣，合共取得15個入球。至於另一位「新利雲」比亞迪克，在2019年轉投AC米蘭後未能站穩陣腳，去季離隊轉投哈化柏林，今季因球隊成績一般下26場僅入6球，與在25場聯賽就為拜仁慕尼黑入了35球的「正版利雲」相比，始終仍有一大段距離。

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