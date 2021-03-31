政府早前宣佈放寬防疫措施，康文署今日（周三）公佈公眾泳池開放細節，四月二日（周五）起，共35個公眾游泳池將重新開放，入場人數不超過容納上限的三成，如人數過多，當局將向輪候人士派籌。

泳池自11月底封場後，將於本周五重開，康文署今日宣佈開放細節，35個公眾游泳池將重新開放，入場者須掃描「安心出行」或登記個人資料。為保持泳客距離，泳池人數不超過可容納人數的三成，如入場人數已達上限，泳池職員會向等候人士派籌，此外，連教練在內，每一訓練小組或課堂不得超過四人，各小組間亦須相距至少1.5米，除游泳、淋浴、往返更衣室及泳池等情況外，泳客須佩戴口罩。有別過往重開措施，泳池將重新開放觀眾席，入座人數為上限的七成半。

泳灘方面，康文署轄下15個刊憲泳灘同於本周五起，朝九晚六提供救生員服務，六月至八月旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間會延長。

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