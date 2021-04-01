一直有傳蘇超球會些路迪和格拉斯哥流浪希望能加入英超，但始終未能成事。一名經濟學者就建議，些路迪和格流應改為加入法甲，從而增加賽事的可觀性，也可令這兩間蘇格蘭球會和其他法甲球會有更多收入。

這位名為基安（Jean-Pascal Gayant）的經濟學者指出，隨着法甲之前跟電視台所簽的轉播合約失效，不少球會財政都出現問題，所以他建議法甲應邀請些路迪和格流加入。基安說：「在本土聯賽，強隊跟中下游球隊的差距越來越大，其中一個原因，就是強隊可參加歐聯，從中可得龐大資源。以蘇超為例，兩支來自格拉斯哥的球隊壟斷了聯賽。

「但是如果在法甲騰出兩個位置，讓些路迪和格流加入，對法國和蘇格蘭足球都有利。新的法甲最初會有16或18隊，包括些路迪和格流，這樣可為聯賽增添有震撼性的競爭，加上球隊數目由現時的20隊減至16或18隊，比賽質素將可提升，而球隊也有更多時間備戰歐洲賽事。」

基安同時強調，他提出些路迪和格流加入法甲非順口開河，並希望法乙和法丙聯賽都可受惠，而他相信只要法甲變得更有吸引力和有更多收入，低下級別聯賽最終都會得益。

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