快艇於上周四球員轉會限期簽入鷹隊控衞朗度（Rajon Rondo），為爭總冠軍做好準備，惟卻選擇放棄三屆最佳第六人路威廉士（Lou Williams），並把他換到鷹隊。慘成犧牲品的路威廉士坦言被球隊賣走很難過，故慎重地考慮退役，結束16年NBA生涯。

路威廉士被交易後接近一周，周二晚首次隨鷹隊出席作客太陽的常規賽，但他未有上陣，鷹隊最後亦以110:117不敵太陽。效力了快艇四季，他坦言對快艇棄用自己的決定感到很驚訝，更非常難過，他接受記者線上訪問時表示：「傷透了我的心，我在那裏投放了很多心機心血，我們有過一些成就，我們還已上好彈藥準備爭逐總冠軍，這是我和想法，我以為我會在那裏結束球季。」

Lou Will曾在2012至14年效力過鷹隊，不過他指經過考慮後，最後還是打消退役的念頭，他希望幫助鷹隊一眾小將出戰他們自2017年後的首次季後賽：「我認為自己仍能打出很高水平的籃球，我覺得自己可幫助到球隊做些事情，我不希望未來回頭看，想起自己過早退役了，這是一次機會讓我跟這支球隊一同完季。」雖然鷹隊比不上快艇是奪冠大熱門，但球隊今季由麥美倫（Nate McMillan）教練接手後，常規賽排名躍升到東岸第6，近13場贏足9場。球隊將把路威廉士當作是板凳的額外火力，他今季為快艇上陣42場平均得到12.1分。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！