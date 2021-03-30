周一NBA常規賽巫師主場迎戰溜馬，球星韋斯卜克（Russell Westbrook）又有代表作，今次更交出超誇張的三雙數據35分、21助攻和14籃板，帶領缺少比爾（Bradley Beal）的巫師最後以132:124擊敗溜馬，以勝利結束整場拉鋸戰，更為球隊帶來兩連勝。

巫師今場缺少臀部受傷的得分王比爾，全場都與溜馬爭持不下，即使巫師有韋少領軍命中率高達55.6%，他們今場最大的領先幅度亦只得10分。打至第4節剩2分32秒，巫師僅領先溜馬121:118，不過表現大勇的韋少其後接連射入兩記關鍵三分，把比分一下子拉開到八分差距，最後成功取勝。

韋少除全場轟入35分外，更錄得個人今季新高的21次助攻，另摘下14個籃板，交出聯盟今季最多的16次三雙。他今季加盟巫師後只用38場常規賽就錄得16次三雙（舊紀錄為283場15次三雙），打破隊史紀錄，更是NBA首人拿下35分20助攻三雙。

同日韋少的舊拍檔夏登（James Harden）亦有誇張表現，網隊迎戰西岸榜尾的木狼，夏登有隊友K艾榮（Kyrie Irving）因家庭原因休戰三場後復出。夏登下半場狂入26分，當中有13分來自第4節，全場共貢獻38分、13助攻及11籃版，個人交出今季第12次三雙，助網隊以112:107擊敗木狼。

文：華弟