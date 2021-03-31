巫師周二在NBA常規賽主場迎戰黃蜂，雖然有八村壘（Rui Hachimura）攻入平生涯最高得分的30分，韋斯卜克（Russell Westbrook）又取得今季第17次「三雙」，仍然以104:114不敵黃蜂，兩連勝告一段落。

連續第二場有得分在隊中領先的比爾（Bradley Beal）因傷缺陣的巫師，今仗有五人得分上雙，除八村壘獲30分外，韋斯卜克更連續三場獲「大三元」，取得22分、15助攻、15籃板，羅賓盧比斯（Robin Lopez）亦有16分及11籃板進賬，但力戰下仍然受挫黃蜂。

黃蜂今場有洛斯亞（Terry Rozier）攻入27分，哥頓希活（Gordon Hayward）又有26分及個人今季新高的11籃板進賬，在第二節打出一段16:2的攻勢下一度領先50:39。巫師雖於最後4分12分曾追成95:98，惟黃蜂再度拉開比收，最終以10分之差擊敗巫師，自NBA最佳新秀熱門拿美路波爾（La Melo Ball）右手腕骨裂養傷以來，黃蜂出賽五場勝出了四場。黃蜂今場還有另外兩球員得分上雙，分別為攻入17分的D格拉咸（Devonte’ Graham）以及取得16分、13籃板的C薩拿（Cody Zeller）。

周二NBA常規賽戰果

巫師 104:114 黃蜂

註︰前者主場

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