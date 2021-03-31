世界排名第一的澳洲球手芭迪，周二在邁阿密網球公開女單八強，以6:4、6:7（5:7）、6:3擊敗白羅斯的莎芭蘭卡，晉級四強，並將會與烏克蘭的施維杜蓮娜爭入決賽。

「今場比賽真的很精采，莎芭蘭卡逼得我要打出最好的表現。她是一位我很敬重、鬥心很強的對手。她能夠與你陷於困境，我只能盡力頑抗。」芭迪說。

芭迪在四強的對手，將會是施維杜蓮娜。這位五號種籽在另一場八強賽事，以6:3、6:2擊敗拉脫維亞的施維絲杜娃，取得四強席位。

男子組方面，頭號種籽梅韋迪夫在第四圈以6:4、6:3淘汰迪亞科爾，晉級八強。他將會與阿古特爭奪四強席位。

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