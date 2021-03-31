近日有多個國際時裝及運動品牌因關注新疆人權問題而暫停採用新疆棉花，惹來中國官方及民間抵制。日前澳洲為即將開幕的東京奧運推出全新的國家隊制服，但該國的服裝是由涉嫌使用新疆棉的日本運動品牌ASICS製造，令澳洲奧運委員會備受外界批評。

新疆強制勞役問題引起國際關注，多個品牌相繼停用來自當地的「血棉花」．日本運動品牌ASICS早前曾於微博發文支持及表明會繼續採購新疆棉花，但日本神戶市的總部隨後緊急澄清並與聲明割席，指微博上的聲明是未經授權而發出的，並不代表公司官方立場，該帖文亦被刪除。據指該份中文聲明是由公司的中國員工發佈，未獲得總部批准。不過在事件仍在調查時，ASICS就似乎被認定支持及使用新疆棉花。澳洲奧委會日前推出最新的奧運國家隊服裝，隊服續是由ASICS製造，隨即引起很大回響。儘管ASICS總部早前已表明過，品牌為澳洲提供的奧運隊服裝並沒有使用新疆棉，也不是在新疆生產，也無阻事件引起外界對澳洲的批評。

澳洲奧委會副主席查斯達文（Ian Chesterman）就在記者會上澄清：「我們已經獲得保證，澳洲奧運隊的服裝所採用的棉花不是來自該個區域（新疆），我認為運動員現時需要專注的是他們自己的工作，就是出外參戰為澳洲比賽。」澳洲戰略政策學會（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）研究員Nathan Ruser就批評，澳洲使用ASICS製造的運動服裝，是「令人噁心及羞恥」。澳洲人權觀察總裁Elaine Pearson亦指：「我不認為澳洲運動員希望穿着採用新疆棉花公司所製作的服裝。」

查斯達文又指，表示有信心所有運動員出戰東奧前均會接種武漢肺炎疫苗，澳洲當局沒強制要求運動員必須接種，但他指奧運選手為安全起見接種疫曲是「常識」，他們亦不希望把病毒帶回家：「我們很有信心我們出發（東奧）前都要接種疫苗，我猜這也是澳洲政府希望我們做的事。我們亦不會插隊，因此不會在現時接種。」

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