香港學界體育聯會今日在官網宣佈本年度餘下之中學比賽安排，中學賽事大部份難逃取消命運，當中僅餘中學精英羽毛球和乒乓球單打比賽、港九／新界地域射箭及保齡球比賽、全港中學虛擬室內賽艇比賽及籃球馬拉松可以避過一劫，有望開賽。

武漢肺炎襲港逾年，即使近日疫情稍為放緩，但學體會在今年2月曾宣佈因場地問題，取消今季港九區田徑及游泳賽事，經中學體育理事會議決後，學體會今再宣佈本年度餘下之中學比賽安排，除了精英羽毛球和乒乓球單打比賽、港九／新界地域射箭及保齡球比賽、全港中學虛擬室內賽艇比賽及籃球馬拉松外，所有賽事將會取消並不作補賽。

至於上述數目得以保留的項目，中學精英羽毛球和乒乓球單打比賽將於5月舉行，港九／新界地域射箭及保齡球比賽將於7月舉行。至於全港中學虛擬室內賽艇比賽及籃球馬拉松暫定於 7 月舉行，有關安排將再另行公佈。

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