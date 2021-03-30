【本報訊】在8年內成功完成世界6大馬拉松，更在2017年完成6大「Sub-3」（3小時內）目標的本地長跑好手楊錦鴻，周二不敵肺癌病魔離世，終年51歲。

人稱「金毛」的楊錦鴻本體重達200磅，後來接觸長跑減肥，在8年內成功跑過世界6大馬拉松，更在2017年完成6大「Sub-3」的目標，成為全港第二個完成此壯舉的跑手。2019年底他確診患上第3期肺癌，及後接受治療，病情一度好轉。可惜日前他在社交媒體稱癌細胞已令心臟開始衰竭。日本跑手川內優輝、藝人張繼聰及一眾跑界朋友也紛紛為他打氣送上祝福。

直至昨午，楊錦鴻妻子Mandy宣佈丈夫死訊，「金毛已經喺下午陽光普照嘅時間由主接上去天國，繼續跑佢嘅馬拉松，非常感謝大家一路以嚟俾佢嘅支持及鼓勵，希望大家都唔好為佢太傷心，佢會記得大家嘅。」

自楊錦鴻2006年接觸長跑以來，金牌田徑教練葉啟德一直擔任其教練，他形容金毛半途出家仍能創出壯舉絕不簡單：「最懷念他的態度，由不可能做到可能。」長跑以外，葉啟德指數年前與社工朋友合辦訓練班，楊錦鴻犧牲訓練時間，仗義無償帶領邊緣青年比賽。葉啟德透露上周五時已知金毛病情嚴重，現正計劃為他舉行慈善紀念賽。