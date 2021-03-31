英國傳媒報道，英格蘭足總將向歐洲足協（UEFA）提出，希望在今屆歐國盃決賽周的淘汰賽階段，容許4.5萬球迷進入溫布萊球場觀戰，而若果英國國民接種武漢肺炎疫苗的進度理想，每場賽事的入場人數更有機會增至6萬人，即是球場容量的三分之二。

今屆歐國盃決賽周將於6月11日揭幕，暫定由12個城市合辦，而四強與決賽均會在溫布萊球場上演。歐洲足協早前已要求各主辦城市，在四月初之前回覆會否容許球迷入場。消息指，都柏林、格拉斯哥與畢爾包等地至今仍未能保證可以讓觀眾入場，有機會被UEFA取消主辦資格。英國首相約翰遜早前曾經表示，可以單獨承辦今屆歐國盃，但由於時間緊迫，在物流上並不可行。

《每日郵報》指，自去年12月初推出疫苗接種計劃以來，英國已有超過3,000萬人接種了第一劑疫苗，佔全國人口的57%，當地疫情已經大幅緩和。

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