香港時間周三深夜2點45分，英格蘭將在主場溫布萊球場迎戰缺少羅拔利雲度夫斯基的波蘭。足智彩周二的讓球盤初盤睇好英軍主場可以大勝，開出「球半/兩球」，但僅一日之後波蘭不斷落飛，今日讓球盤已經轉去「一球/球半」，各位投注人士要留意。

周三一戰前夕，波蘭先有主力射手利雲度夫斯基因膝傷未有前往英國，已經返回德國養傷。早在上周效力列斯聯的中場基列治和門將史高盧比斯基因接受武漢肺炎病毒檢測後呈陽性反應而需隔離，周二再有中場主力基祖華克和20歲的後防小將皮亞高夫斯基確診武肺，令波蘭的陣容越見天殘地缺。

足智彩初盤開出英格蘭讓「球半/兩球」，受讓的波蘭截至周三中午仍然不斷回飛，但其後開始落後，令足智彩轉英格蘭讓「一球/球半」，但波蘭仍然落飛。不過到晚上英軍又有落飛情況出現，現時英格蘭賠率為1.79，至於波蘭則是2.06。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！