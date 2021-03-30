據加泰隆尼亞《每日體育報》報道，巴塞隆拿無意簽入將於今季回復自由身的曼城前鋒阿古路，據報教練朗奴高文仍然鍾情於他的同鄉、現時效力法甲里昂的迪比。

曼城周一宣佈隊中的32歲前鋒阿古路將於今季結束後離隊，外界估計這位阿根廷前鋒將會以自由身轉投巴塞。有傳巴塞由於無法大灑金錢收購球員，因此自由身的阿古路合符球會的經濟原則，亦可以成為挽留隊中球星美斯的其中一項因素。

巴塞教練朗奴高文今季上任後曾經嘗試收購荷蘭前鋒迪比，不過最終未能成事。《每日體育報》就指出，相比起阿古路，朗奴高文更傾向於簽入迪比，這位荷蘭國腳今夏同樣有機會約滿離隊，加上在前場能夠勝任的位置比阿古路更多，更重要的是迪比願意擔任後備。

另一方面，報道指巴塞今夏的重點收購仍然是多蒙特前鋒夏蘭特，在這個前題之下，迪比無疑是比阿古路更適合的選擇。

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