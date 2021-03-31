基斯坦奴朗拿度（C朗）周二打破在國際賽的415分鐘入球荒，協助葡萄牙在周二的世界盃歐洲區外圍賽A組在先失一球下以3:1反勝主場的盧森堡。

葡萄牙上周六作客塞爾維亞一役，C朗在補時已過白界線的射門被主隊後衛解圍，由於外圍賽沒有門線技術又沒有VAR，葡萄牙最終被逼和2:2。周二作客盧森堡，葡萄牙於30分鐘意外先失守，被謝臣洛迪古斯頭槌頂入而落後0:1。41分鐘，葡萄牙有祖奧菲歷斯因傷退下火線，由柏度尼圖入替，這名效力狼隊的年輕球員於上半場補時交出助攻，迪亞高祖達在門前頂入，葡萄牙追成1:1平手。

之前兩場世盃外都未能取得入球的C朗戰至50分鐘終於開齋，他接應祖奧簡斯路傳送後於近門射入，取得在2022世盃外的首個入球及個人第103個國際賽入球，助葡萄牙超前成2:1，C朗亦打破了個人自2012年夏天以來最長的415分鐘國際賽入球賽。

C朗其後有機會增添入球，但他在78分鐘單刀被盧森堡門將擋出。僅2分鐘後，柏度尼圖開出左路角球，後備上陣的祖奧包連夏頂入，為葡萄牙奠定3:1的勝局。盧森堡於86分鐘有麥斯美查路特兩黃一紅被逐，但對戰果已無影響。全取3分的葡萄牙目前3戰得7分，在A組與同日作客以2:1擊敗阿塞拜疆的塞爾維亞同分，盧森堡2戰得3分排第三。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波