荷蘭周二在世界盃歐洲區外圍賽G組作客魚腩直布羅陀，上半場浪費了眾多入球機會下戰至41分鐘才由貝侯斯打破僵局，他於易邊後再交出助攻，協助荷蘭將領先比數擴大至2:0後，最終以7:0大炒直布羅陀。由於土耳其同日意外被拉脫維亞逼和3:3，荷蘭在積分榜上目前只是落後榜首的土耳其1分。

面對世界排名195位的直布羅陀，荷蘭全場控球達80%，全場35射16中龍，但球員上半場屢次失機，包括貝侯斯於17分鐘射門被直布羅陀門將撲出，迪比補射亦再被撲出。及後，韋拿杜姆遠射和卡拉臣近射亦未能逃過直布羅陀門將十指關，直到分鐘，荷蘭才藉貝侯斯在禁區內破網而領先1:0。

荷蘭在54分鐘有戴利白蘭特因為膝傷，要以擔架抬離球場，由當耶爾馬倫。不過僅1分鐘後，盧克迪莊便接應貝侯斯助攻近射得手，荷蘭領先2:0。迪比和韋拿杜姆接連建功後，當耶爾馬倫於64分鐘亦於門前破網，荷蘭領前至5:0。戰至85分鐘，韋真達爾交出助攻，雲迪碧克近門射成7:0，僅3分鐘後，韋真達爾左路橫傳，迪比在門前射入，個人梅開二度助荷蘭大炒直布羅陀7:0。

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