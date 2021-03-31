科特迪瓦周二對埃塞俄比亞的非洲國家盃外圍賽K組賽事，執法球證在比賽80分鐘時於球場上暈倒，要以擔架抬離球場，但第四球證因為是科特迪瓦人而不能頂上。當時科特迪瓦領先埃塞俄比亞3:1，但因同組的馬達加斯加和尼日爾賽和0:0，科特迪瓦和埃塞俄比亞仍能雙雙晉身決賽周。

這場比賽為科特迪瓦建功的是狼隊後衞韋利保利、AC米蘭的基斯爾及武漢的積安高亞斯，而在比賽80分鐘、科特迪瓦領先3:1時，片段顯示執法的加納球證布魯表現不適，要由球員攙扶步離球場，但他未及離開球場已經暈倒在地上。布魯在球場上接受治理後，要以擔架抬離球場，據報道，布魯被送到當地醫院接受檢查。

在國際賽事中，球證未能繼續執法通常會由第四球證頂上，但今場原本的球證因確診武漢肺炎而未能執法，布魯頂上擔任執法球證，至於頂替布魯任第四球證的則是科特迪瓦人，故未能為餘下的比賽執法。經過一番討論，肯雅籍旁證直接在90分鐘鳴笛完場，雖然比賽曾大幅受阻延但沒有補時。

上周已穩奪明年非國盃決賽周出線權的科特迪瓦，以3:1擊敗埃塞俄比亞後以13分奪得K組首名，由於賽前得7分的馬達加斯加未能擊敗尼日爾，兩隊互無紀錄賽和0:0，賽前已獲9分的埃塞俄比亞仍然以小組次名出線明年1月的決賽周。

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