周一曼城宣佈射手阿古路會在6月合約到期後離隊，意味着這位阿根廷前鋒的藍月10年時光即將結束。領隊哥迪奧拿就表示阿古路是一位可以令球會提升更高等級的球員，亦直認難以找到他的替代者。

自從阿古路離隊消息一出後，已經有英國傳媒指今夏曼城會大灑金錢，打算簽入夏蘭特以及基亞利殊增強前線實力。哥帥接受天空體育訪問時，就認為阿古路仍然可以在今季剩餘時間攻入一些關鍵入球，帶領球隊贏下冠軍：「沙治奧（阿古路）是難以取代的球員，我可以用一些數字來證明，當你看到他在超過360場比賽當中，為球隊攻入超過250球，就知道這不容易。」

哥帥又認為阿古路的職業生涯仍未達盡頭：「他就是傳奇，這麼多年也是這個國家以及曼城的最佳前鋒，在球迷的靈魂、心中以及腦海中，他也是無法取替。他可以將自己的職業生涯繼續延長，可能可以再踢2至5年。沒有阿古路的話，我們過去4至5年的成就絕對無法達成，我覺得他仍然可以在今季攻入一些有趣的入球。」

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