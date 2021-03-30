不論是香港本地聯賽或者是外國頂級聯賽，球證執法水準長期都是球圈人士和球迷的談論焦點。雖然現在很多國家聯賽都採用VAR技術協助球證執法，但其實爭議聲也未因此而減少。我認為VAR最大的功用是減低球員在比賽中對球證的關鍵判決提出質疑，亦可減少比賽中不必要的爭拗，不過港超聯（圖）暫時未有採用VAR技術協助，所以本地賽事經常會有球員或教練即場對球證的判決提出堅決反對，從而帶動雙方職球員的情緒高漲，令場面難以控制。

其實早前亦都有人建議香港聯賽引入VAR技術，希望可協助球證來提高賽事的公平性，但這些都需要投放更多資源才能實行，正所謂「羊毛出自羊身上」，相信足球總會和各大球會短期內也不會談得成事。其實球證執法水準的好與壞，是沒有一個既定準則釐定，只視乎那一方是得益者，有沒有見過被判獲得12碼的一方去投訴球證誤判？通常都是被判罰的一方才會投訴，所以球證執法水準高低並不是比賽最重要一環，球證執法尺度是否一致才是重中之重。只要不存在偏袒任何一方，就算球證水準受到質疑，不會影響比賽的公平性。

我們經常聽到很多球圈人士要求足總改善球證執法水準，但除了球證，其實球員和教練也需要熟悉球例。因為球例每年都會有一些變動，如果球員加深了對球例的認識，相信會對球證的判決減少質疑，亦可避免不必要的爭拗。至於如何提升球證執法水準，留待下星期詳談。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報