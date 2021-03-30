英超班霸曼城禮拜一宣佈，隊中嘅32歲阿根廷前鋒阿古路將會喺今季結束後離隊，呢位曼城嘅隊史入球紀錄保持者正式結束長達10年嘅藍月生涯。雖然阿古路下季嘅去向未明，不過有傳西甲嘅巴塞隆拿同意甲嘅國際米蘭等歐洲豪門都有興趣簽入呢位前鋒。

手機用戶請按此放大圖表

9320絕殺QPR成代表作

阿古路喺2011年夏天以3,500萬鎊由馬德里體育會加盟曼城，當年佢首場為藍月披甲已經梅開二度兼交出一次助攻，協助球隊大勝史雲斯4:0。當季嘅煞科戰佢仲為球隊喺補時階段射入一球，幫曼城以3:2險勝昆士柏流浪（QPR），結果藍月憑呢一個入球力壓同市宿敵曼聯，奪得球會史上首個英超冠軍，呢場亦成為咗阿古路喺曼城嘅其中一場代表作，入波時間93分鐘20秒成為咗藍月球迷永遠都記得嘅一秒。

阿古路效力曼城嘅10年間一共為球隊上陣384次兼且射入257球，除咗係球會史上最多產射手之外，亦都以181個聯賽入球超越阿仙奴名宿亨利，成為英超最多入球外援。另外，阿古路亦都以12次英超「帽子戲法」壓過英格蘭名宿舒利亞，成為英超史上戴帽次數最多嘅球員。

阿古路周一就喺社交網站發表告別文，表示對自己能夠效力曼城10年感到自豪：「能夠效力曼城整整10年令我非常滿足同自豪，呢件事喺現今職業足球員之中並唔常見。呢段時間我達成咗重要嘅成就，成為球會入波最多嘅球員，並且同所有愛呢間球會嘅人建立聯繫。我喺2011年球隊重建嘅時候來臨，大家一齊努力下，我哋成為咗世界上最偉大嘅球會之一。我將會喺今季餘下時間繼續盡我所能，為球隊贏得更多錦標，為球迷帶嚟歡樂，然後開始我嘅新挑戰。」

立雕像睇齊施華高柏尼

曼城主席穆巴拉克亦都喺球會官網發聲明感謝阿古路嘅貢獻，表示已經準備好為佢建立雕像，並會將佢兩位前隊友大衛施華同高柏尼嘅雕像並列，成為曼城永遠嘅標誌：「阿古路過去10年為曼城嘅貢獻將會刻喺每個曼城人嘅記憶中，不過家陣未係時候告別，我哋同阿古路今季仲有好多事要做，我哋都期待佢未來嘅貢獻。」

雖然阿古路嘅藍月生涯告一段落，不過呢位阿根廷前鋒完全不愁出路，有傳國際米蘭、巴黎聖日耳門同埋巴塞隆拿都有興趣簽佢，當中以巴塞嘅呼聲比較高，外界估計如果巴塞可以簽入阿古路嘅話，對球會挽留美斯有一定幫助。加上巴塞本身都要慳住買人，免費嘅阿古路就啱晒。除咗阿古路之外，有傳巴塞亦都打算同死敵皇家馬德里拗手瓜，爭奪同樣會喺今夏回復自由身嘅奧地利後衞阿拉巴（小圖）。