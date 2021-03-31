岡薩加大學周二在NCAA男籃八強，以85:66擊敗南加州大學，殺入最後四強。比賽期間發生了一段小插曲，其中一名執法球證在上半場突然不適倒地，可幸並無大礙。

事件發生在開賽後四分鐘，當時站在球場底線位置的球證伯特史密夫（Bert Smith）突然不支倒下，頭部更明顯撞到地板。兩隊後備席上的訓練員及在場醫療人員，隨即上着查看史密夫的情況，可幸他跌倒後意識仍然清醒，並無大礙。經過在場檢查後，史密夫被送到更衣室接受進一步治理，但毋須送院，而他的職務就由後備球證頂上。賽會並未有公佈伯特史密夫倒地的原因，但從比賽片段可見，他在事發前已出現步履不穩的情況。

同日，加州大學洛杉磯分校在另一場八強賽事，以51:49險勝密茲根大學，並將與岡薩加大學爭入決賽。

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