英國傳媒報道，周一宣佈射手阿古路會在6月約滿後離隊的曼城，計劃在今夏大灑金錢，冀能簽入艾寧夏蘭特和基亞利殊，以代替該名效力了球隊10年的隊史入球紀錄保持者。

《每日郵報》報道，多蒙特前鋒艾寧夏蘭特以及阿士東維拉隊長基亞利殊，是曼城領隊哥迪奧拿引援的主要目標，估計曼城需要為二人花接近2億鎊（約21億港元）。

哥迪奧拿一直希望簽入現年20歲的夏蘭特，作為球隊的主力前鋒，今季他的入球數字亦令人羡慕，為球會和挪威國家隊上陣38場射入了39球。加上夏蘭特的父親艾菲夏蘭特球員時代曾經效力曼城三年，令藍月有信心在這場夏蘭特爭奪戰中勝出。事實上，多蒙特下周二將於歐聯8強首回合作客曼城，哥迪奧拿希望在比賽中親自觀察其表現。

曼城為得到同樣獲車路士和皇家馬德里垂青的夏蘭特加盟，可謂不借功本。除了可能要付足1.5億鎊（約16億港元）「贖身費」外，還開出一紙5年周薪達60萬鎊（約642萬港元）的合約予夏蘭特，總支出預計將達3億鎊（約32億港元）。難怪有消息指夏蘭特已通知多蒙特自己季後將離隊，其經理人拉奧拿近日更放風，表示夏蘭特效力多蒙特是有點「大才小用」。拉奧拿還特別澄清，他跟哥迪奧拿關係雖曾有點緊張，但事件已告一段落。

報道亦指，曼城對夏蘭特雖是志在必得，其實也有兩手準備，一旦失敗的話，就會改為收購熱刺中鋒哈尼卡尼。藍月過去數星期對25歲的基亞利殊的興趣也不斷增加，儘管維拉班主相當富有，表示他們無迫切需要將隊長出售，曼城仍然有希望與維拉達成協議。

有望在4季內第3度在英超封王的曼城，收購基亞利殊和夏蘭特是為了將球隊年輕化。畢竟中場主力如馬列斯、根度簡和奇雲迪布尼，下季展開前便會滿30歲，加入年輕球員實無可厚非。另外，曼城與迪布尼可望於未來數月落實新合約。

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