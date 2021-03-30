U21歐國盃C、D組周三同時間進行最後一輪分組賽，其中兩戰皆北的「幼獅」英格蘭U21 （圖）在D組鬥克羅地亞U21非勝不可；不過，由於幼獅今屆表現令人失望，而「小克」後防亦有漏洞，今役宜取「入球大細」[2.5球]的「大」。（明日0:00am開賽）

坐擁不少英超新星的英格蘭目前在D組兩戰皆北敬陪末席，更是決賽周唯一仍未取得入球的球隊，令人難以置信。在周三鬥以三分居次席的克羅地亞時，幼獅要爭取第二名出線的話，除了要以最少兩球差距擊敗小克外，更要寄望同組葡萄牙擊敗瑞士，這樣才有機會靠對賽得失球差出線。

雖機會渺茫，但相信幼獅仍會全力爭勝，就算未能勝出，亦起碼要取得入球。畢竟，幼獅對小克往績入球偏多，近3次交手總入球全部在3球或以上（見附表1），而且從小克上仗以3:2挫瑞士所見，球隊後防並不嚴密，今役或讓幼獅有機可乘。

葡萄牙小勝格博2:1

以六分在D組居首的葡萄牙同日鬥瑞士時，則可吼小葡勝2:1。小葡前線有巴塞隆拿新星法蘭斯高查卡奧等把握力強的球員，但近仗經常僅勝對手一球（見附表2），瑞士入球能力不俗，2軍上一次交手就是小葡勝2:1，今役或再出現同樣波膽。（明日0:00am開賽）

C組方面，丹麥以六分居首，他們於近三屆歐國盃最後一場分組賽都勝出，今鬥以3分排第3兼演出飄忽的俄羅斯時勝望濃。（明日0:00am開賽）

至於同樣得三分排次席的法國，實力遠勝對手之下，料穩勝包尾的冰島，由於冰島今屆決賽周2場都淨輸超過1球，今役宜取法國勝2:0波膽。（明日0:00am開賽）