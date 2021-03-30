【本報訊】足總周二公佈，菁英盃決賽將如期在下月7日晚於旺角大球場上演，本已打入四強的理文拒絕足總補賽的安排，決定退賽，故將會由東方龍獅與早前欠交保費的愉園爭奪冠軍。

早前愉園因為欠交保險費而被足總紀律委員會停賽，因而不能出戰菁英盃四強，理文本應不戰而勝，但足總上訴委員會推翻判決，董事會亦通過理文對愉園的四強需要重賽。理文不認同足總做法，堅拒補賽，故退出菁英盃，變成愉園不戰而勝，將與東方爭冠軍。足總主席貝鈞奇表示：「已編了賽期，理文退賽，也需要安排決賽，不能就此腰斬賽事。」他透露四強補賽本安排在本月初進行，但理文早前去信退賽。被問到理文會否因退賽受到處分，貝表示：「棄權需交由紀律委員會審判，但我個人認為事件中出現誤會，相信會從寬。」

另外，足總昨舉行周年大會，會議約30分鐘就極速完結，會後貝鈞奇被問到近日的性別歧視風波，他說：「4月1日的董事會將討論此事，球證投訴教練發表不適合言論，董事會亦需要去探討，如屬實，亦需要到紀律委員會處理。」對於女甲球隊大聯盟足球學院球員Cecily Radford日前發起聯署，要求被指性別歧視的愉園主教練鮑家耀道歉之餘，亦要求足總道歉，貝鈞奇指事件並非足總犯錯引起，但指大家可作檢討，足總亦相當重視此事。