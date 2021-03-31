爵士周二前往孟菲斯，準備周三晚出戰灰熊時，乘坐的包機因為撞到鳥群導致引擎受損，需要折返鹽湖城國際機場緊急着陸，可幸事件中無人受傷。

ESPN報道指，爵士乘坐的達美航空包機，在起飛後不久便遇到事故。一名當時在機上的人士透露，一眾球員事發時聽到一聲巨響，左邊引擎更發出了一下閃光。兩名爵士球員接受訪問時則表示，慶幸沒有隊員在意外中受傷。

事發後多名爵士球員均透過社交媒體報平安，米曹（Donovan Mitchell）在Twitter發出一個祈禱手勢的表情符號，高拔（Rudy Gobert）則表示「這是美麗的一天」。

報道又指，航空公司稍後已安排了另一班機，讓爵士繼續行程。

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