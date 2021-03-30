英國傳媒報道，銳意加強後防實力的英超勁旅利物浦，已同意付出4,150萬歐元（約3.8億港元）轉會費，收購RB萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪，但這德甲球會已否認相關消息。

消息指，利物浦體育總監米高艾華士多年前已看中伊巴希馬干拿迪，並一直留意着他的發展。在紅軍於歐聯16強淘汰RB萊比錫後，兩家球會便開始進一步就交易進行談判。據悉利物浦將會出價4,150萬歐元，啟動伊巴希馬干拿迪合約內的「贖身條款」，讓這位原定23年6月才約滿的21歲法國守將，提前在今夏轉會。不過，RB萊比錫總監高洛殊已否認有關消息。

「我認為這（轉會）不會是伊巴希馬的選項，他與我們還有很長的合約，亦明白我們對大家都很重要。」高洛殊說。「他去年不幸要長期養傷，但今年的進步很大。他的潛力很高，是一名對我們非常重要的球員。我們可以參加歐洲賽，亦是一支很強的球隊，我看不到他有理由要離開。」

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